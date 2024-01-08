العالم اليوم - وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية.. "القيصر" فرانتس بكنباور

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 07:22 مساءً - توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الإثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.

وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

فرانتس بكنباور في سطور

في ما يأتي نبذة عن أسطورة كرة القدم الألمانية: