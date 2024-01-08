نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع البريطانية: روسيا في طريقها لفقدان 500 ألف جندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا في طريقها لفقدان ما مجموعه 500 ألف جندي بحلول نهاية هذا العام، إذا استمرت الخسائر بوتيرتها الحالية.

واستشهدت الوزارة ببيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، تفيد بأن متوسط العدد اليومي من الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا ارتفع بنحو 300 خلال العام الماضي.

ولم يتمكن موقع "بزنس انسايدر" أو وزارة الدفاع البريطانية من التحقق بشكل مستقل من المنهجية المستخدمة من قبل هيئة الأركان العامة الأوكرانية فيما يخص بيانات خسائر الجيش الروسي.

لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت، في وقت سابق، إن هذه الأرقام معقولة، وعزت ذلك إلى تزايد أعداد الإصابات بين صفوف الجيش الروسي خلال هجماته في بلدة "أفدييفكا" الواقعة على أطراف مدينة دونيتسك.

وقالت الوزارة إن ارتفاع معدل الإصابات يعكس مدى انخفاض جودة الجيش الروسي بعد التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط العسكريين، في أيلول 2022.

وبحسب الوزارة، فإن التعبئة حولت القوات الروسية إلى جيش متدني الجودة، كثير العدد.

وكان المحللون قد قالوا إن روسيا تستخدم في أوكرانيا تكتيكات "الموجات البشرية"، إذ يتم إرسال أعداد كبيرة من القوات ضعيفة التدريب إلى ساحة المعارك ويلاقوا حتفهم.

ومن الأمثلة على هذا التكتيك، تقرير نُشر مؤخرا يتحدث عن شن هجمات شبه انتحارية على أحد قطاعات الجبهة الشرقية، إذ حاولت القوات الروسية مرارا شن هجمات متماثلة بالدبابات في الجزء ذاته من غابة أوكرانية عملت القوات الأوكرانية على إحباطها سبع مرات.