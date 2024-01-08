العالم اليوم - رئيس الإمارات يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:24 مساءً - وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان ، تلبية لدعوة الرئيس إلهام علييف.

وضم الوفد المرافق للرئيس الإماراتي خلال الزيارة كلاً من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما ضم الوفد الإماراتي كلا من علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

إلى ذلك، حضر الشيخ محمد بن زايد مأدبة العشاء التي أقامها إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تكريماً له وللوفد المرافق.