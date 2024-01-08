العالم اليوم - فرنسا.. استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:24 مساءً - أعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل، الإثنين، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

تأتي استقالة بورن في أعقاب التوترات السياسية الأخيرة بشأن تشريع الهجرة المثير للجدل الذي تدعمه حكومة ماكرون لتعزيز قدرة الحكومة على ترحيل بعض الأجانب، ضمن إجراءات أخرى.

تولت بورن رئاسة الوزراء في مايو 2022 بعد فوز ماكرون بولاية ثانية، وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا.

وقال البيان الصادر عن مكتب ماكرون إن بورن ستواصل التعامل مع القضايا الداخلية اليومية للحكومة حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.