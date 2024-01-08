الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق حول استهداف الصحفيين فى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 مساءً - دعت الأمم المتحدة، قبل قليل، إلى إجراء تحقيق حول استهداف الصحفيين فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قد قال إن ما يتعرض له الصحفيين داخل قطاع غزة لم يتعرض أحد لمثله فى التاريخ من الصحفيين بالعالم، معتبرا أن ما يحدث يعد أكبر مجزرة فى تاريخ الإعلام ومنذ إنشائه.

وقال أبو بكر، خلال اتصال هاتفى مع قناة "دى إم سي" الفضائية مساء أمس الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تحمل رؤية كاذبة وتضخ أكاذيب طول اليوم، حيث أن نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية تبذل جهدا كبيرا على المستوى الدولى لنقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.