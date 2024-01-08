نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو وغالانت.. لن تتوقف الحرب في غزة ولا حدود لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الحرب لن تتوقف في قطاع غزة، ولا على الحدود مع لبنان قريبا.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع قولهما في البيان الذي صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب ليكود، إن الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان "ستستمر شهورا عديدة"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وقال البيان إن إسرائيل تحتاج دعما دوليا لمواصلة الحرب لعدة أشهر أخرى وإن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان المشترك صدر وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن نتنياهو وغالانت قلما يتحدثان معا.

بلينكن.. “واشنطن” تتوقع انتهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسابيع!!!

وفي السياق، ذكر تلفزيون (إن. بي.سي نيوز)، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط إن واشنطن تتوقع انتهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسابيع.

وقال المسؤول الأمريكي إن وزير الخارجية سيبلغ إسرائيل في اجتماعات هذا الأسبوع بضرورة إنهاء حربها "في أقرب وقت" واستخدام أدوات استهداف أكثر دقة لخفض الضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقتل القيادي وسام حسن طويل (الملقب بـ "جواد) في غارة إسرائيلية على سيارة في مرجعيون بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قصف عدة أهداف لحزب الله في لبنان خلال الليل.

وأضاف في بيان أن مقاتلاته قصفت مجمعا عسكريا للحزب في منطقة مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، مساء الأحد، عن الجيش الإسرائيلي أن هجوما شنه حزب الله يوم السبت تسبب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون الجوية في شمال إسرائيل.

وأضاف أنه يقوم بالتحقيق في الحادث لتفادي تعرض القاعدة "الحساسة" لهجمات مماثلة في المستقبل، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح الجيش أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل حيث توجد أنظمة احتياطية.

وأعلن حزب الله يوم السبت أن مقاتليه استهدفوا القاعدة بنحو 62 صاروخا من أنواع متعدّدة وحققوا إصابات "مباشرة ‏ومؤكدة". وقال الحزب في بيان إن الاستهداف جاء في إطار "الرد الأولي" على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح ‏العاروري في هجوم بطائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.