القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخيةأعلنت كتائب عز الدين القسام، في بيان، اليوم الاثنين، أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية، ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ ثمانية صواريخ أُطلقت نحو "غوش دان" من جنوبي قطاع غزة، لافتةً إلى أن "5 صواريخ سقطت في منطقة الوسط"، بعد إعلان كتائب القسام قصف "تل أبيب"، وأنّ صفّارات الإنذار دوّت في 37 موقعاً.

ودوّت صفّارات الإنذار في "ريشون لتسيون" و"تل أبيب" و"حولون" واللد و"ياد مرخادي"، والرملة وأسدود، وفي عدة مناطق من جنوبي فلسطين المحتلة ووسطها.

وبحسب الاعلام الإسرائيلي، فإنه بعد تقليص "الجيش" الإسرائيلي قواته، ووسط الحديث عن "تدمير عدة ألوية لحماس"، وفق زعمه، فإنه أقرّ بأنّ حماس لا تزال لديها قدرات على إطلاق الصواريخ نحو "تل أبيب".

قنص جندي ومهاجمة قوة مشاة حاولت إطلاق أسرى

وذكرت كتائب القسام - وفق الإعلان اليومي عن سير معاركها ضد الاحتلال في غزة - أنّ مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي إسرائيلي وقتله ببندقية "الغول" القسامية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أيضاً أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، موضحةً أنّ "قوةً إسرائيلية خاصة تسللت إلى مكان اعتقد الاحتلال أنّ أسيراً إسرائيلياً كان في داخله، وتمّ التصدي لها وإفشال مهمتها، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، والاستيلاء على بعض مقتنياتهم".

وأكّدت مقتل وإصابة أفراد القوة الإسرائيلية داخل المنزل المستهدَف في منطقة المحطة في مدينة خان يونس.

وتواصل المقاومة الفلسطينية اشتباكها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصدّيها لتوغّلها في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بحيث تمنع محاولات تقدّمها، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وأعلنت سرايا القدس، خوضها، منذ فجر اليوم الاثنين، اشتباكاتٍ ضاريةً مع جنود الاحتلال، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ"RPG"، عند محاور التصدي للتقدّم في شمالي خان يونس وشرقيّها ووسطها.