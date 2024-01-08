نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت 10 صواريخ أطلقتها قوات كييف نحو أهداف في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "في نحو الساعة 21.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات صواريخ RM-70 Vampire نحو أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "رصدت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود".

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد واعتراض ستة صواريخ أوكرانية مضادة للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، كما رصدت واعترضت الدفاعات الجوية الروسية في اليوم ذاته، 4 صواريخ موجهة أوكرانية "جو - جو" فوق شبه جزيرة القرم.

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.