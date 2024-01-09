العالم اليوم - دولة تنتقد شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:26 صباحاً - دانت غواتيمالا ما اعتبرته "مزاعم الإبادة الجماعية"، التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان غواتيمالا، الإثنين، أن "الحكومة من خلال وزارة الخارجية تأسف لتقديم حكومة جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في إطار دفاع إسرائيل المشروع ضد الهجمات الإرهابية"، حسب تعبير البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وتابع البيان: "تؤكد غواتيمالا أن هدف إسرائيل كان دائما هو صد الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تخويف السكان وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة".

كما دعمت غواتيمالا، مثل معظم القوى الغربية، ما اعتبرته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ودانت أيضا هجمات حماس.

يشار إلى أن غواتيمالا ستشهد الأحد أداء رئيسها المنتخب برناردو أريفالو اليمين الدستورية، الذي فاز بشكل مفاجئ في انتخابات رئاسية أجريت أغسطس الماضي.

ويواجه أريفالو (65 عاما) محاولات يبذلها مكتب المدعي العام، لإلغاء نتائج الانتخابات وحظر حزبه السياسي.

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