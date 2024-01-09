العالم اليوم - دولة تنتقد شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:26 صباحاً - دانت غواتيمالا ما اعتبرته "مزاعم الإبادة الجماعية"، التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وجاء في بيان غواتيمالا، الإثنين، أن "الحكومة من خلال وزارة الخارجية تأسف لتقديم حكومة جنوب إفريقيا شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في إطار دفاع إسرائيل المشروع ضد الهجمات الإرهابية"، حسب تعبير البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وتابع البيان: "تؤكد غواتيمالا أن هدف إسرائيل كان دائما هو صد الهجمات المستمرة التي تسعى إلى تخويف السكان وإثارة عدم الاستقرار في المنطقة".
كما دعمت غواتيمالا، مثل معظم القوى الغربية، ما اعتبرته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ودانت أيضا هجمات حماس.
يشار إلى أن غواتيمالا ستشهد الأحد أداء رئيسها المنتخب برناردو أريفالو اليمين الدستورية، الذي فاز بشكل مفاجئ في انتخابات رئاسية أجريت أغسطس الماضي.
ويواجه أريفالو (65 عاما) محاولات يبذلها مكتب المدعي العام، لإلغاء نتائج الانتخابات وحظر حزبه السياسي.
ماذا حدث؟
- طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل، يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على حركة حماس في غزة.
- تنفي إسرائيل الاتهامات، وقالت إنها ستمثل أمام المحكمة في لاهاي لدحضها.
- تدعم جنوب إفريقيا منذ عقود إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الي تحتلها إسرائيل، كما شبهت القضية الفلسطينية بقضية الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.
- محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، هي المحكمة العليا بالأمم المتحدة لكن يجري تجاهل أحكامها أحيانا.
- كانت المحكمة أمرت روسيا في مارس 2022 بأن توقف على الفور هجومها العسكري على أوكرانيا، وهو ما لم تستجب له موسكو.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر دولة تنتقد شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل .. في رعاية الله وحفظة