العالم اليوم - السعودية تطرح سندات بـ 12 مليار دولار على 3 شرائح

انتم الان تتابعون خبر السعودية تطرح سندات بـ 12 مليار دولار على 3 شرائح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:26 صباحاً - ​​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي.

وبحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح على النحو التالي:

بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030

بلغت الشريحة الثانية 4 مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034

بلغت الشريحة الثالثة 4.75 مليار دولار (ما يعادل 17.81 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.

وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات السعودية التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفقا للبيان.