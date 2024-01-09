العالم اليوم - الشرطة الإسرائيلية توقف مسيرة أقارب الرهائن إلى كرم أبو سالم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:24 صباحاً - منعت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مجموعة من أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة، من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة.

وتوجهت مسيرة أقارب الرهائن صباحا إلى المعبر، معلنة نية "إغلاقه" احتجاجا على الفشل في إطلاق سراحهم.

وبعد هدنة قصيرة في نوفمبر الماضي أسفرت عن تبادل للرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تبقى داخل قطاع غزة 136 رهينة، علما أنهم ليسوا جميعا على قيد الحياة الآن.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الشرطة منعت وصول المجموعة إلى المعبر، لأنه يقع في "منطقة عسكرية مغلقة".

وقالت قريبة لرهينتين مسنين إن المحتجزين "سيعودون في 136 نعشا".

ويشكل ملف الرهائن ضغطا على الحكومة الإسرائيلية التي تقول إن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى إعادتهم، مع هدف سرائيل الأبرز وهو القضاء على حركة حماس.