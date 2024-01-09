العالم اليوم - معلومات أخرى عن الطويل.. صهر نصر الله الذي قتلته إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر معلومات أخرى عن الطويل.. صهر نصر الله الذي قتلته إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:24 صباحاً - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية معلومات إضافية عن القيادي في حزب الله اللبناني وسام الطويل، الذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتله، الإثنين.

وقال حزب الله إن الطويل قتل الإثنين في هجوم إسرائيلي بقرية في جنوب لبنان.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن "الطويل كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله، وكان على علاقة مصاهرة بزعيم الجماعة حسن نصر الله".

ورغم ذلك، قال محللون لـ"وول ستريت جورنال"، إن مقتله "لا يرقى إلى مستوى فتح جبهة ثانية لإسرائيل، بالتزامن مع حربها ضد حماس في قطاع غزة".

وتأتي وفاة الطويل في أعقاب مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، صالح العاروري، الأسبوع الماضي، في غارة جوية إسرائيلية على معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

من هو وسام الطويل؟