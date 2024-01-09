العالم اليوم - معلومات أخرى عن الطويل.. صهر نصر الله الذي قتلته إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر معلومات أخرى عن الطويل.. صهر نصر الله الذي قتلته إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:24 صباحاً - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية معلومات إضافية عن القيادي في حزب الله اللبناني وسام الطويل، الذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن مقتله، الإثنين.
وقال حزب الله إن الطويل قتل الإثنين في هجوم إسرائيلي بقرية في جنوب لبنان.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن "الطويل كان عضوا في مجلس الشورى لحزب الله، وكان على علاقة مصاهرة بزعيم الجماعة حسن نصر الله".
ورغم ذلك، قال محللون لـ"وول ستريت جورنال"، إن مقتله "لا يرقى إلى مستوى فتح جبهة ثانية لإسرائيل، بالتزامن مع حربها ضد حماس في قطاع غزة".
وتأتي وفاة الطويل في أعقاب مقتل أحد القيادات البارزة في حركة حماس، صالح العاروري، الأسبوع الماضي، في غارة جوية إسرائيلية على معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.
من هو وسام الطويل؟
- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطويل مسؤول عن إطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون الإسرائيلية، السبت الفائت.
- الطويل أرفع مسؤول عسكري في حزب الله تمكنت إسرائيل من اغتياله منذ السابع من أكتوبر الماضي.
- حسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن "حزب الله"، فإن الطويل انضم لصفوف الحركة في عام 1989.
- خضع الطويل للعديد من الدورات العسكرية.
- تسلم مهمة الاستطلاع في محور إقليم التفاح بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في أبريل 1996، ليتولى بعدها نيابة مسؤولية المحور ذاته.
- شارك في العمليات التي استهدفت مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا بعد عام 2000.
- قاتل الطويل في حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
- بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، قاد الطويل عمليات استهدفت مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.
- اغتيل أثناء توجهه إلى قريته خربة سلم في جنوب لبنان.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر معلومات أخرى عن الطويل.. صهر نصر الله الذي قتلته إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة