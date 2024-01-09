العالم اليوم - بهجوم المسيّرات.. حزب الله "يرد على مقتل الطويل والعاروري"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:24 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي "في إطار الرد" على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف "مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية".

ووضع الحزب هذا الاستهداف "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه (..) وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ وسام الطويل"، حسب البيان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن القاعدة تعرضت لهجوم جوي "من دون وقوع أضرار أو إصابات".

وكان حزب الله قال إن الطويل قتل الإثنين في هجوم إسرائيلي بقرية في جنوب لبنان.

وجاء اغتيال الطويل في أعقاب مقتل العاروري، الأسبوع الماضي، في غارة جوية إسرائيلية على معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي أعقاب استهداف العاروري، ذكر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "الرد على استهداف العاروري آت لا محالة".