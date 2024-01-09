وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: نرفض التهجير القسري في الضفة الغربية وغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:31 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنّها ستسافر ظهر اليوم إلى مدينتي العريش ورفح، لتكوين صورة عن المساعي المصرية لتوصيل المساعدات بالتعاون مع المنظمات الإغاثية الإنسانية، لافتة إلى تزايد الحاجة إلى وصول المساعدات من مداخل ومعابر أخرى بأسرع وقت ممكن.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد مع نظيرها المصري سامح شكري، نقلته قناة إكسترا نيوز»، أنّ ألمانيا تقوم بكل ما بوسعها لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، وجرى التباحث حول إطلاق سراح المحتجزين، وعلينا التفكير في الغد لكي نحقق السلام.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنّ مصر وألمانيا متفقتان على عدم إمكانية تحقيق السلام إلا من خلال حل الدولتين، حتى وإن كان الهدف صعب المنال، ولكن علينا العمل للوصول إليه.

وأكدت: زرت الضفة الغربية أمس، وزرت قرية فلسطينية حيث يعيش الفلسطينيون منذ أجيال طويلة ولكنهم يتعرضون إلى الطرد والتهجير من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين كونه يحيي ذكرى مؤلمة في أذهانهم وهي ذكرى التهجير».

وشددت على رفضها التام للتهجير القسري في الضفة الغربية وغزة، موضحة أنّه يجب التأكيد على أنّ الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات للاجئين إلى مصر، فهذا يؤثر على المصالح الوطنية المصرية.