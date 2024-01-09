العالم اليوم - إسرائيل تستوضح موقف "كوسكو" الصينية بشأن وقف الشحن إليها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:22 مساءً - قالت وزارة النقل الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها تحاول استيضاح قرار شركة الشحن الصينية "كوسكو"، بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع أن "كوسكو" أوقفت الشحن إلى إسرائيل، فيما لم تعلق الشركة بعد.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية ردا على استفسار من رويترز، "إدارة الشحن والموانئ تعمل مع الجهات المعنية لاستيضاح إعلان شركة الشحن الصينية وقف الإبحار إلى إسرائيل".

وتعطلت خطوط الملاحة في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي ينفذها مسلحو حركة الحوثي اليمنية تضامنا مع حركة حماس.

وانخفض النشاط في ميناء إيلات الإسرائيلي الصغير على البحر الأحمر انخفاضا كبيرا منذ بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر، لكن لم يكن لذلك تأثير يذكر على السوق المحلية لأن معظم تجارة البلاد تتم عبر البحر المتوسط.

وكان موقع جلوبز الإخباري المالي الإسرائيلي، قد ذكر الأحد الماضي، أن شركة الشحن الصينية كوسكو علقت عمليات الشحن إلى إسرائيل.

وجاء التقرير، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أسباب القرار، في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر.