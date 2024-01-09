العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 9 آخرين من جنوده في غزة، ليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلا.

وسقط معظم هؤلاء القتلى الجدد من الوحدات الهندسية العاملة ضد أنفاق حركة حماس في جنوب القطاع ووسطه، حيث حولت إسرائيل تركيزها في القتال بعدما أعلنت، السبت، تفكيك البنية التحتية للحركة في شمال غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن 4 من جنوده قتلوا.

ويأتي تحديث العدد إلى 9، وجميعهم لاقوا حتفهم، الإثنين، بعد إخطار عائلاتهم.