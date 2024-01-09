وزير خارجية ألمانيا: إسرائيل تدافع عن نفسها بعد هجوم 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:29 مساءً - عبرت أنالينا بربروك وزيرة الخارجية الألمانية، عن سعادتها بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، وإجراء المؤتمر الصحفي فيها لأول مرة.

وقالت أنالينا بربروك، إن برلين والقاهرة تتفقان على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدًة أن مصر تقوم بدور محوري كبير في الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت أنالينا بربروك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن هناك العديد من الأفراد حول العالم لا يتفهمون التضامن الراسخ لألمانيا مع إسرائيل، إلا أن إسرائيل تعرضت في السابع من أكتوبر إلى هجوم يشمل القتل واغتصاب النساء والاختطاف، وفق زعمها.

وأضافت: بالتالي يجب على إسرائيل الدفاع عن نفسها، ويجب أن يكون ذلك عن طريق القانون الدولي، ولكن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة إرهابية تريد محوها من على الخريطة.

كما دعت إسرائيل للقيام بالمزيد من أجل الدفاع عن المدنيين، ويجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة على المدنيين، وبالتالي يجب على الإسرائيليين تركيز هجماتهم على الإرهاب.

وأكدت أنالينا بربروك أن مصر وألمانيا تتفقان على أنه لا حل للأوضاع في غزة، إلا عن طريق حل الدولتين، مشددًة على أن برلين لا تقبل بحل التهجير.