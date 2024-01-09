خلفا لـ”بورن”.. جابرييل أتال رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 02:27 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الثلاثاء، تعيين جابرييل أتال رئيسًا للحكومة الفرنسية الجديدة، خلفًا لرئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي استقالت من منصيها الإثنين.

كنا وزير التعليم في الحكومة الحالية والبالغ 34 عامًا، واحدًا من ضمن الأسماء المرشحة بقوة لتولي المنصب.

منذ دخوله الحكومة وزيرًا للتعليم قبل أربع سنوات، صنع لنفسه اسمًا في الرأي العام بفضل قدرته على التعامل مع وسائل الإعلام.

وعقب شهر من ترقيته وزيرًا عام 2023، أصدر قرارًا في 27 أغسطس بمنع ارتداء العباءات والقمصان الطويلة في المدارس؛ ما أثار جدلًا وعرضه لانتقادات جمعيات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.

وسلمت رئيسة الحكومة الفرنسية السابقة، إليزابيث بورن، الإثنين، استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون، وشكرها على أدائها "المثالي في خدمة الأمة".

وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرًا، مررت بورن تعديلًا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرًا للجدل، وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر.