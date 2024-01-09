نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايوان: الصين أطلقت صاروخًا حلّق على ارتفاع أكثر من 500 كلم وسقطت بقاياه في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الصين أطلقت صاروخًا حلّق على ارتفاع أكثر من 500 كلم فوق تايوان وسقطت بقاياه في الصين.

وقد أعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، إسقاط المنطاد الصنيي فوق سواحل كارولينا الجنوبية.

وكان الجيش الصيني، أجرى مناورات وجهز لأخرى موسعة وعبرت مقاتلات صينية طراز "su-35" مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها