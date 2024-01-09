حزب الله اللبناني ينعي 2 من مقاتليه

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أحمد جودة - القاهرة - نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء اثنين من مقاتليه سقطا بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عيسى علي نور الدين "علي نجمة" من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وفي بيان آخر قال: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد شريف السيد ناصر "السيد شريف" من بلدة حي الفيكاني في البقاع، والذي ارتقى شهيًا على طريق القدس".

وبهذا يكون عدد قتلى "حزب الله" ارتفع إلى 156 منذ 7 أكتوبر الماضي.