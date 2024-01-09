نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 23210 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 قتلى، والجرحى إلى 59167 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 126 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونعي الصحفي وائل الدحدوح يوم الأحد نجله حمزة.

بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ95 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.