نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وزيرة التخطيط تعلن التعاون مع "قطر للاستثمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مع سفير دولة قطر بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال الاجتماع، أكدت د. هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسى تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التى تمس العمل العربى المشترك بما يصب فى مصلحة الجانبين.

وأشارت إلى لقائها مع لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وثمنت وزيرة التعاون الدولي القطري جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان من أبرز نتائج الاجتماع الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات بالتنسيق مع السفارة القطرية في مصر ومن أبرزها ملف الصندوق السيادي، بناء قدرات الشباب ونقل تجربة مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة إلى وزارة الشباب القطرية، إلى جانب التنسيق مع وحدة التنمية المستدامة بشأن التقارير الطوعية الوطنية.

وأشارت السعيد إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 التي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.

كما قامت السعيد بإلقاء الضوء على الجهات التابعة للوزارة، والمبادرات والبرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس، فضلا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها.

وأكدت أن الصندوق يعتبر شريك مميز للقطاع الخاص وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب كما ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة بشكل تنافسي، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.

وأشارت السعيد إلى الجولة الخليجية التي قامت بها ومسئولي صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في مطلع شهر فبراير 2023 وكانت أبرز محطاتها دولة قطر، إلى جانب التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر حيث أنه من المقرر عقد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

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