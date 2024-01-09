ميقاتي: جاهزون للمفاوضات لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان "جاهز ومستعد للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب البلاد".

وخلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، تم عرض التطورات في الجنوب والمساعي الجارية لوقف الحرب في غزة.

وكرر ميقاتي مطالبته لـ "المجتمع الدولي بوقف العدوان الاسرائيلي"، مشددا على "أننا طلاب استقرار دائم وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".

وأضاف: "الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل أنتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة أمر مقبول؟"، مؤكدا "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701".

بدوره دعا لاكروا كل الأطراف إلى "التهدئة وإلى دعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق".