العالم اليوم - العجز التجاري الأميركي يتقلص في نوفمبر مع انخفاض الواردات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:24 مساءً - أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، تقلص العجز التجاري الأميركي على غير المتوقع في نوفمبر مع تراجع الواردات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري انكمش اثنين بالمئة إلى 63.2 مليار دولار.

وتم تعديل بيانات أكتوبر قليلا بما يظهر اتساع العجز التجاري إلى 64.5 مليار دولار بدلا من 64.3 مليار دولار كما ورد في القراءة السابقة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر.

وكانت نسبة أرقام التجارة محايدة في معدل نمو للاقتصاد بلغ 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وكبح النمو في الربع السابق تراكم أقل للمخزون مع توقع الشركات تباطؤ الطلب هذا العام بعد رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة ملخصا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع من أكتوبر إلى ديسمبر في وقت لاحق من هذا الشهر.