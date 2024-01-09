أمريكا: يجب إعادة كل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منازلهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 05:31 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه يجب العمل على إعادة كل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى منازلهم.

وأضاف في حديثه لـ القاهرة الإخبارية، أنه ليس لأي دولة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع: ندعو إسرائيل إلى حماية المدنيين في قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وأكمل: الولايات المتحدة تعتبر كل شبر من قطاع غزة أراضي فلسطينية، ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة أو زيادة الاستيطان.