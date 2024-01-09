واشنطن بوست: إسرائيل تنظم انسحابًا كبيرًا من غزة وأبلغت أمريكا بتقليص عملياتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 06:31 مساءً - أكدت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤول أمريكي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سحبت حتى الآن عدة آلاف من قواتها المتواجدة في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص نظمت "انسحابا كبيرا" من شمال القطاع.

وأشار المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته في مناقشة للمسائل العسكرية الحساسة، إلى أن مواطني شمال القطاع قالوا إن مستوى القتال العنيف قد انخفض.

تقليص عمليات قوات الاحتلال في غزة

ووفقا لـ «واشنطن بوست»، فأن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تعتزم تقليص العمليات بشكل كبير في المرحلة المقبلة من الحملة العسكرية في غزة، وسوف يعتمدون على عدد أقل من القوات ويقللون من نوع القصف الجوي المكثف الذي دمر المباني الشاهقة وسوي المدينة بالأرض. وبدلا من ذلك، يقول الإسرائيليون إنهم سينشرون قوات خاصة للقضاء على قادة "حماس" وتدمير أنفاقها وبنيتها التحتية العسكرية.

لكن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن العديد من هذه الضمانات لم تتحقق سابقا، ويأملون أن تكون هذه المرة هي البداية الفعلية لتخفيض تعداد القوات – وهي الأولى منذ بدء العمليات البرية – إشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين باتوا يذعنون أخيرا للضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تحويل عشرات الآلاف من القوى العاملة إلى جنود احتياط.

استمرار العمليات العسكرية في شمال غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال أمس الاثنين: "ستستمر العمليات في الشمال، ولكن على نطاق مختلف، وستستمر الحرب في عام 2024 ولكن بطريقة مختلفة. سيتم تسريح جنود الاحتياط، وسنتصرف بطرق مختلفة وفقا لاحتياجات مساحة العمليات".

وفي الوقت نفسه، لا يزال القتال محتدما في جنوب ووسط غزة، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون إنه لن تكون هناك نهاية للأعمال القتالية لعدة أشهر.

المرحلة الثالثة في الحرب على قطاع غزة

ومساء الإثنين، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الانتقال للمرحلة الثالثة في الحرب على قطاع غزة.

وقال موقع واللا العبري، إن جيش الاحتلال انتقل رسميًا إلى المرحلة الثالثة من العدوان على قطاع غزة، التي ستقوم على غارات خاطفة تنفذها وحدات وليس هجمات موسعة تنفذها كتائب كاملة كما حدث في المرحلة الثانية، وقد تم تنفيذ هذه الغارات بالفعل في بيت لاهيا والشجاعية وحي الدرج شمال قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وأوضح موقع واللا، أن الفرقة 98 ستواصل القتال العنيف في خانيونس جنوب قطاع غزة، أما بخصوص رفح فلم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الهجوم البري هناك.

وأكد أن جيش الاحتلال يعترف أنه رغم التقدم الذي حققه في قطاع غزة، إلا أن حركة حماس ماتزال قادرة على إطلاق الصواريخ من شمال قطاع غزة ووسطه، وهي تستعد لمواصلة ذلك.