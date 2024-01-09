العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يكشف وضع قاعدة استهدفها حزب الله

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يكشف وضع قاعدة استهدفها حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 07:22 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى قواعده العسكرية في شمال إسرائيل لم تتضرر بعد إعلان حزب الله إطلاق طائرات مسيرة انتحارية الثلاثاء باتجاه المنطقة، بينما قال مسؤولون إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة في لبنان.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع القاعدة، لكن حزب الله أعلن استهداف مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد بعدة طائرات مسيرة.

وقال حزب الله إن الهجوم جاء ردا على غارة إسرائيلية في بيروت الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 آخرين، وغارة بطائرة مسيرة الإثنين أسفرت عن مقتل وسام طويل، القيادي في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي يعد أرفع مسؤول في الحركة يقتل خلال الأشهر الأخيرة.

مدينة صفد بعيدة عن المناوشات اليومية بين إسرائيل وحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص به لمحاولة اعتراض "طائرات معادية" وأن قذيفة أصابت القاعدة، دون تحديد مكان سقوطها.

وقال حزب الله في وقت لاحق إنه هاجم أيضا 6 مواقع إسرائيلية على الأقل على طول الحدود.

يطالب مسؤولون إسرائيليون لأسابيع بانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية للسماح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى ديارهم.

وقتل لحزب الله 150 عنصرا في تبادل إطلاق النار شبه اليومي.