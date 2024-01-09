إصابة 53 شخصًا في حريق مصنع بإيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 08:31 مساءً - أعلنت وسائل إعلان رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 53 شخصًا في حريق هائل وانفجار لاحق في مصنع لمستحضرات التجميل في مدينة كرج بالقرب من العاصمة طهران.

وأضافت وسائل الإعلام أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في أجزاء من خط الإنتاج.

وقال أحمد مهدوي رئيس مركز إدارة الطوارئ الطبية بمحافظة البرز غربي العاصمة طهران إن الانفجار وقع في مصنع لمستحضرات التجميل في حي سيمين دشت الصناعي التابع لمدينة فرديس، في جنوب شرق مدينة كرج، مركز محافظة البرز.

وذكر مهدوي أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث لتقديم الإغاثة اللازمة، مشيرا إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

فيما أكد حسين عاشوري، رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في فرديس، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المصنع جراء الانفجار، الذي قال إنه أسفر عن وقوع "أضرار كبيرة"، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتقييم حجم الأضرار، بحسب الوكالة.

ووقع حادث اليوم الثلاثاء في مجمع صناعي في كرج التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن غرب طهران في مقاطعة البُرز. وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين في الحادث تم نقلهم إلى المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.

تفجيرات كرمان في إيران

وأودى انفجاران في إيران الأسبوع الماضي بحياة نحو 100 شخص وإصابة عشرات خلال حفل لإحياء ذكرى قاسم سليماني.

ويوم الأحد، أعلن المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي إلقاء القبض على 32 شخصًا في قضية هجوم كرمان الإرهابي، لافتًا إلى أن المتهمين يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية.

وارتفع عدد قتلى التفجيرين في مدينة كرمان الإيرانية اللذين تبنّاهما تنظيم "داعش" الإرهابي إلى 91 شخصا.

ووقع الهجوم في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الجمعة، إن أحد الانتحاريين كان مواطنا طاجيكيا، بينما تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، في حين توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب، فيما دانت عدة دول عربية الهجوم.