لافروف يعرب عن تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا تفجيرات كرمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 09:28 مساءً - أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي عن تعازيه لوزير الخارجية الإيراني في ضحايا التفجيرين في كرمان الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "بمبادرة من الجانب الإيراني، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان. وأعرب لافروف عن خالص تعازيه، على خلفية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل الناس في كرمان الإيرانية".

كذلك أكد الوزيران خلال المحادثة عزمهما "مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب الدولي".

كما تبادل لافروف مع نظيره الإيراني وجهات النظر حول "قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة وما حوله، وكذلك في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

وهز انفجاران يوم 3 يناير مدينة كرمان في جنوب شرق إيران خلال موكب جنازة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني.

وقد خلف الانفجاران أكثر من 100 قتيل ونحو 300 مصاب.