نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا تنوي تقديم الدعم لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد تكالة في خطاب له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكليف فريق من الخُبراء القانونيين لإعداد الملفات اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي، لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.

ولجأت جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".

كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في وقت سابق أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على "أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل وكّلت محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية.