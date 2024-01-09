افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض دولة باكستان في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة، فلأول مرة، قامت باكستان بجلب أكثر من 100 شركة إلى مصر بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.

وافتتح الدكتور جوهر إعجاز، الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة والإنتاج في باكستان مع اوزير أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر والوزيز محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة باكستان في القاهرة، قام وفد يضم مسؤولين حكوميين وكبار المتخصصين في قطاع الأعمال والصناعة من باكستان، بقيادة وزير التجارة والصناعة والإنتاج الفدرالى، بزيارة القاهرة لحضور المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.

وحضر المؤتمر أكثر من 80 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان، حيث بدأ الحدث بمؤتمر رسمي حصري، يتبعه معرض شامل لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024.

وقد وصل إلى القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية، وسيمثل رجال الأعمال هؤلاء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.

واستعرض المؤتمر فرص تعزيز التجارة وتوقيع اتفاقيات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك.

كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد مكّن المعرض المشاركين من التعرف على إمكانات المنتجات الباكستانية.