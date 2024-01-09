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أحمد جودة - القاهرة - خلود الدحدوح ترثي أخاها حمزة: "راح وسابنا نتعذب" وتشكف تفاصيل استقبالها خبر استشهاده

خلود الدحدوح ترثي أخاها حمزة: "راح وسابنا نتعذب" وتشكف تفاصيل استقبالها خبر استشهاده، رثت خلود الدحدوح إبنة المراسل الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، أخاها حمزة الذي استهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدر وائل الدحدوح وابنه الشهيد حمزة الدحدوح محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، واشعل خبر موت الأخير مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وأحدث ضجة ضخمة.

خلود الدحدوح ترثي أخاها حمزة: "راح وسابنا نتعذب" وتشكف تفاصيل استقبالها خبر استشهاده

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خلود الدحدوح ترثي أخاها حمزة: "راح وسابنا نتعذب" وتشكف تفاصيل استقبالها خبر استشهاده

لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن رثاء خلود الدحدوح أخاها الشهيد حمزة الدحدوح أثر القصف الإسرائيلي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

خلود وائل الدحدوح ترثي أخاها حمزة الدحدوح

وظهرت خلود الدحدوح من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، وعلقت على استشهاد حمزة الدحدوح أخاها في فيديو وكتبت: "حبيبي يا روح الروح يا حمزة الله يرحمك سلم على أمي ومحمود وشام وكلهم".

ومن خلال الفيديو وجهت الرثاء قائلة:- "حمزة استشهد مقدرش على فراق أمي ومحمود وشام وآدم وكلهم، راح صارت الضربة على رأس الشارع إللي قاعدين فيه، طلعت فوق السطوح لاصور، ما كنت أعرف أن أخويا هو المستهدف، راح وسابنا، وعدنا بعض نكمل مع بعض الحمدلله أرتاح واحنا إللي بنتعذب، الله يرحمه، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يا الله".

خلود الدحدوح ترثي أخاها حمزة: "راح وسابنا نتعذب" وتشكف تفاصيل استقبالها خبر استشهاده

استشهاد نجل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة

تقلى وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خبر استشهاد نجله حمزة وائل الدحدوح يوم الأحد الماضي، رفقه زميله مصطفى ثريا في قصف إسرائيلي على سيارة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أثناء تغطية الأحداث والأوضاع التي تحدث في القطاع.

وكان نال الدحدوح من كأس وألم الموت من قبل في يوم 25 اكتوبر الماضي بعد استهداف منزل عائلته، أسفر عنه استشهاد زوجته ونجله الصغير محمود وحفيده شام، كما أنه تقلى أمس خبر استشهاد نجلي شقيقه أثر قصف على سيارة في مدينة رفح الفلسطينية.