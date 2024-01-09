وزير التجارة الباكستاني يتعهد بزيادة التبادل الثنائي مع مصر عشرة أضعاف

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة، فلأول مرة، قامت باكستان بجلب أكثر من 100 شركة إلى مصر بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.

وصرح وزير التجارة الباكستاني، الدكتور جوهر إعجاز، في خطابه الافتتاحي، أن اقتصاد باكستان، اليوم، يزيد عن 100 مليار دولار ويبلغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة.

وأضاف، وفقا لبيان صادر عن سفارة باكستان بالقاهرة، إن باكستان مستعدة للانطلاق بسياسات تجارية واستثمارية وصناعية صديقة للمستثمرين، حيث سلط الوزير الضوء على اتفاقية التجارة الحرة مع الصين وخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعهد الدكتور جوهر إعجاز بزيادة التجارة الثنائية مع مصر عشرة أضعاف، مشددا على أنه إذا تمكنت باكستان ومصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من توحيد نقاط قوتها في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع مربح للجميع، حيث ذكر أنه لهذا الغرض، تشارك في هذا المؤتمر أكثر من 100 شركة باكستانية.

وأكد وزير التجارة على أن باكستان ومصر، باعتبارهما دولتين شقيقتين، بحاجة إلى دعم بعضهما البعض، حيث دعا المستثمرين المصريين لزيارة باكستان، وطلب من مجتمع الأعمال المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إرسال رسالة مدوية إلى العالم معًا مفادها أنه يمكننا العمل معًا وأن نصبح قوة اقتصادية تمنح شعوبها في نهاية المطاف الرخاء الذي تستحقه.

وافتتح الدكتور جوهر إعجاز، الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة والإنتاج في باكستان مع اوزير أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر والوزيز محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

فيما قام وفد يضم مسؤولين حكوميين وكبار المتخصصين في قطاع الأعمال والصناعة من باكستان، بقيادة وزير التجارة والصناعة والإنتاج الفدرالى، بزيارة القاهرة لحضور المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.

وحضر المؤتمر أكثر من 80 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان، حيث بدأ الحدث بمؤتمر رسمي حصري، يتبعه معرض شامل لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024.

وقد وصل إلى القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية، وسيمثل رجال الأعمال هؤلاء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.

واستعرض المؤتمر فرص تعزيز التجارة وتوقيع اتفاقيات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك.

كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد مكّن المعرض المشاركين من التعرف على إمكانات المنتجات الباكستانية.