نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التجارة والصناعة: حجم التبادل التجاري بين باكستان ومصر وصل 400 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة، فلأول مرة، قامت باكستان بجلب أكثر من 100 شركة إلى مصر بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.

وفي كلمته، أعرب الوزير أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة عن خالص تحياته وامتنانه لوزارة التجارة الباكستانية لتنظيم المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة، وجمع مجموعة متنوعة من رجال الأعمال الملتزمين بتعزيز التجارة الثنائية.

وأكد الوزير، وفقا لبيان صادر عن سفارة باكستان بالقاهرة، أن مثل هذه المؤتمرات تحقق تعاونًا متعدد الأطراف وتفيد الشركات في كلا البلدين وتدعم تطلعات كل منهما لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الوزير إن إفريقيا بمواردها وإمكاناتها تشكل عامل جذب كبير للاستثمارات، وكذلك باكستان بموقعها الاستراتيجي وعمالتها الماهرة وإمكاناتها الهائلة، مؤكدا أنه وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر تنمية اقتصادية وإصلاحات تجتذب الاستثمارات وتعزز التواصل مع إفريقيا.

وأكد الوزير أن حجم التجارة الثنائية بين باكستان ومصر يبلغ نحو 400 مليون دولار، وإنه يتطلع إلى تنويع فى مجالات التعاون أوسع.

وافتتح الدكتور جوهر إعجاز، الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة والإنتاج في باكستان مع الوزير أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في مصر والوزيز محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

فيما قام وفد يضم مسؤولين حكوميين وكبار المتخصصين في قطاع الأعمال والصناعة من باكستان، بقيادة وزير التجارة والصناعة والإنتاج الفدرالى، بزيارة القاهرة لحضور المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الواحدة في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.

وحضر المؤتمر أكثر من 80 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان، حيث بدأ الحدث بمؤتمر رسمي حصري، يتبعه معرض شامل لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024.

وقد وصل إلى القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية، وسيمثل رجال الأعمال هؤلاء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.

واستعرض المؤتمر فرص تعزيز التجارة وتوقيع اتفاقيات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك.

كما أنه يوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد مكّن المعرض المشاركين من التعرف على إمكانات المنتجات الباكستانية.