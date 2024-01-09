نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صادرات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة تسجل قفزة في نوفمبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع حجم صادرات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة من 274.4 مليون دولار في أكتوبر إلى 362.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات المنشورة في التقرير الشهري عن حجم التجارة الذي تصدره الوكالة الإحصائية الرئيسية في الولايات المتحدة أن قيمة البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من روسيا في سبتمبر تقدر بـ 252.3 مليون دولار، وفي أغسطس بلغت 298.1 مليون دولار، وفي يوليو 241.7 مليون دولار، وفي يونيو 411.7 مليون دولار.

ووفقا للوكالة، ارتفعت صادرات البضائع الأمريكية إلى روسيا من 34.8 مليون دولار في أكتوبر إلى 69 مليون دولار في نوفمبر، وفي سبتمبر الماضي بلغت 38.4 مليون دولار، وفي أغسطس 32.1 مليون دولار، وفي يوليو 35.6 مليون دولار، وفي يونيو 30.9 مليون دولار.

وكما أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي في وقت سابق، فإن حجم صادرات السلع الأمريكية إلى روسيا الاتحادية في عام 2022 سجل مستوى قياسيا في انخفاضه طوال فترة حسابات مؤشرات التجارة الروسية الأمريكية وبلغ 1.7 مليار دولار.

وبلغت واردات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة في عام 2022 ما يقرب من 14.44 مليار دولار، فيما بلغت 29.6 مليار دولار عام 2021.