نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة التراث تطلق فعاليّة "أثر وحرفة" في محافظة القريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت هيئة التراث فعاليّة "أثر وحرفة"، اليوم الثلاثاء بمحافظة القريات في منطقة الجوف، وذلك في مدرسة عمر بن الخطاب التراثية، وتهدف الفعاليّة إلى ربط المجتمعات المحلية بحاضرها وبناء مستقبلها الحضاري، وإبراز الجوانب التراثية الثقافية للزوار والمقيمين، ودعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار.

وتضم فعاليّة أثر وحرفة على مدى خمسة أيام مجموعة من المخرجات والمعالم الرئيسة التي تثري تجربة الزائر، مثل: معرض الحرفيين، والمشغولات النسيجية، والمشغولات المطرزة، والمشغولات الخشبية، والنحت على الحجر؛ لمنح زوّار الفعاليّة تجربة ممتعة خلال رحلة التجول في أركانها.

فيما تشمل الفعاليّة عروضًا متجولة مرتبطة بالتراث والهوية الوطنية، وتجسّد الحياة القديمة للكبار والصغار، بالإضافة إلى إقامة فعاليّة "المكتشف الصغير" التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالمعلومات التراثية وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية في أذهانهم.

وتسعى هيئة التراث إلى إثراء زوّار الفعاليّة بالمعلومات الفريدة عن المواقع التراثية في المملكة والتعرف عليها من قرب، إضافة إلى بناء جسور التواصل بين المملكة والعالم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث إن استراتيجية هيئة التراث تشارك في تحقيق الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للثقافة.

وتهدف هيئة التراث من خلال تنظيم الفعاليّات التراثية في جميع مناطق المملكة؛ إلى تعزيز الهوية السعودية، وترسيخ الانتماء إليها، ونشر الوعي الوطني، وتسليط الضوء على التراث السعودي، والحفاظ على الإرث الثقافي، واستعراض المواهب الحرفية على مستوى المملكة.