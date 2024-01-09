رئيس الموساد السابق: خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة مؤلمة وعلى نتنياهو أن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:31 مساءً - قال رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، لصحيفة التايمز البريطانية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في إخضاع حركة حماس وينبغي أن يرحل الآن.

خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة

وأضاف أن خسائر الجيش الإسرائيلي مؤلمة، وأن يحيى السنوار ومقاتلي حماس لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، قد أعلنا في بيان مشترك، أمس الإثنين، أن الحرب لن تتوقف في قطاع غزة، ولا على الحدود مع لبنان قريبا.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الدفاع قولهما في البيان الذي صدر بعد اجتماعهما مع نواب حزب ليكود، إن الحرب في الجنوب في قطاع غزة وفي الشمال على حدود لبنان "ستستمر شهورا عديدة"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وقال البيان إن إسرائيل تحتاج دعما دوليا لمواصلة الحرب لعدة أشهر أخرى وإن الحكومة تعمل على ضمان ذلك الدعم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان المشترك صدر وسط تقارير واسعة النطاق تفيد بأن نتنياهو وجالانت قلما يتحدثان معا.

انتهاء الحرب في غزة خلال أسابيع

وفي السياق، ذكر تلفزيون (إن. بي.سي نيوز)، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئول أمريكي كبير يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته بالشرق الأوسط إن واشنطن تتوقع انتهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسابيع.

وقال المسئول الأمريكي إن وزير الخارجية سيبلغ إسرائيل في اجتماعات هذا الأسبوع بضرورة إنهاء حربها "في أقرب وقت" واستخدام أدوات استهداف أكثر دقة لخفض الضحايا في صفوف المدنيين.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، اغتيال القيادي وسام حسن طويل (الملقب بـ"جواد) في غارة إسرائيلية على سيارة في مرجعيون بجنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه قصف عدة أهداف لحزب الله في لبنان خلال الليل.

وأضاف في بيان أن مقاتلاته قصفت مجمعا عسكريا للحزب في منطقة مروحين ومنصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، مساء الأحد، عن الجيش الإسرائيلي أن هجوما شنه حزب الله يوم السبت تسبب في أضرار كبيرة بقاعدة ميرون الجوية في شمال إسرائيل.

وأضاف أنه يقوم بالتحقيق في الحادث لتفادي تعرض القاعدة "الحساسة" لهجمات مماثلة في المستقبل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح الجيش أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل حيث توجد أنظمة احتياطية.

وأعلن حزب الله يوم السبت أن مقاتليه استهدفوا القاعدة بنحو 62 صاروخا من أنواع متعدّدة وحققوا إصابات "مباشرة ‏ومؤكدة".

وقال الحزب في بيان إن الاستهداف جاء في إطار "الرد الأولي" على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح ‏العاروري في هجوم بطائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت.