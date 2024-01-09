أبو حمزة: لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة اليوم الثلاثاء، أن المقاومة لا تزال تواصل معركة الصمود في "حرب الإبادة" المفروضة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد أبو حمزة على أن: "الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة، وهدف العدو المتمثل في القضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية له".

وأشار الناطق العسكري إلى أن مقاتلي "سرايا القدس" أسقطوا طائرة استخبارات إسرائيلية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفا "أجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة".

وقال أبو حمزة موجها رسالة إلى الجمهور الإسرائيلي: "نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب"، مشددا على أنه "لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري يوم أمس الاثنين، بدء الانتقال إلى مرحلة أقل كثافة من العمليات في قطاع غزة، واستخدام عدد أقل من الجنود وتقليل عدد الضربات الجوية على القطاع.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم.