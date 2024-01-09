نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالانت لبلينكن: سنكثف عملياتنا في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي "سيكثف عملياته في خان يونس بغزة، وهي ستستمر حتى الوصول إلى قادة "حماس" وإعادة الأسرى".

هذا والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب في تل أبيب.

وحسب الإعلام العبري، ناقش بلينكن ونتنياهو الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى "حماس"، وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، استقبل وزير الدفاع يوآف غالانت، بلينكن، في مكتبه في كيريا.

وقال غالانت لبلينكن إن "تغيير القتال في شمال قطاع غزة سيدفع إسرائيل نحو تحقيق أهداف الحرب"، مؤكدا أن "العملية ستكثف في خان يونس وستستمر حتى الوصول إلى قادة "حماس" وإعادة الأسرى".

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكن التقى اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب، حيث أكد الوزير مجددا "دعمنا لحق إسرائيل في منع تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم 7 أكتوبر".

وشدد بلينكن على "أهمية تجنب المزيد من الأذى للمدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة".

وناقش وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي "الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة".

وفي هذا الصدد، "رحب الوزير بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وتعهد بالتعاون الوثيق معها في هذه الصفة الجديدة، وأكد مجددا على ضرورة ضمان السلام الدائم والمستدام لإسرائيل والمنطقة، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية"، وفق الخارجية الأمريكية.

يذكر أن بلينكن وصل إلى إسرائيل مباشرة بعد زيارته المملكة العربية السعودية ضمن جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا، ثم إلى اليونان والأردن وقطر والإمارات.