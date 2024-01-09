العالم اليوم - حزب الله ينفي اغتيال إسرائيل قائد وحدة المسيّرات جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 11:21 مساءً - نفت جماعة حزب الله اللبنانية إعلان إسرائيل مقتل قائد الوحدة الجوية التابعة للحزب جنوب لبنان بضربة جوية، الثلاثاء، بعد ساعات من إعلانها أنه قاد هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا نفت فيه صحة اغتيال مسؤول وحدة المسيّرات في الحزب أو مسؤول القوّة الجويّة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أكد مقتل علي حسين برجي الذي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل.

وأضاف: "قبل تصفيته تمت أيضًا تصفية خلية مطلقي طائرات مسيرة من الوحدة الجوية لحزب الله والتي كانت في طريقها لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة نحو أهداف في إسرائيل".

وكشفت مصادر إسرائيلية، الإثنين، عن مقتل وسام طويل، القيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله في قصف إسرائيلي.

واغتالت إسرائيل، مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية.

وقبل ذلك بأيام، اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري ومرافقين له في قصف، في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وردا على ذلك، استهدف حزب الله إحدى القواعد العسكرية شمالي إسرائيل، لترد الأخيرة أن القاعدة لم تصب بأي ضرر.