نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإكوادور: البلاد في حالة "نزاع مسلح داخلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن بلاده في حالة "نزاع مسلح داخلي"، وأمر بـ "تحييد" مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، حسب مرسوم صدر الثلاثاء.

وأقر المرسوم الرئاسي بـ "وجود نزاع مسلح داخلي"، وأمر بـ "تعبئة وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضد الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".

وأمر نوبوا بـ "تحييد" جميع هذه المجموعات الإجرامية، عارضًا قائمة مفصلة بأسمائها