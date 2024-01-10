بيان شديد اللهجة من الصين إلى الولايات المتحدة بشأن تايوان.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الصين لن تقدم أبدا أي تنازلات بشأن قضية تايوان، وتطالب الولايات المتحدة بالالتزام بمبدأ "صين واحدة" والتوقف عن تسليح الجزيرة

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها، خلال محادثات تنسيق السياسة الدفاعية الصينية الأمريكية السابعة عشرة التي عقدت في واشنطن، أن "الوفد الصيني المشارك في المحادثات أكد أن بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، مطالبا واشنطن بالالتزام بمبدأ صين واحدة واحترام الالتزامات ذات الصلة والتوقف عن تسليح تايوان وعدم دعم استقلال تايوان".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الصينية، حثت بكين واشنطن على "تقليص الوجود العسكري والاستفزاز في بحر الصين الجنوبي والتوقف عن دعم الأعمال الاستفزازية من قبل دولة معينة".

وأشارت وزارة الدفاع الصينية في بيانها، إلى أن التعاون العسكري والفني بين واشنطن وتايبيه يهم بكين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن هناك 4 مناطيد صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان في اليوم الماضي.

ووفقا لوزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، فقد تم رصد البالونات الصينية في الساعة 11:53 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:53 صباحًا بتوقيت جرينتش)، الساعة 1:58 ظهرًا، والساعة (5:58 صباحًا بتوقيت جرينتش)، 7:36 مساءً، والساعة (11:36 صباحًا بتوقيت جرينتش) والساعة 8:24 مساءً (12:24 ظهرا بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين على التوالي.

وأوضح الجيش التايواني، أن البالونات الصينية كانت تحلق شرقا على ارتفاعات 4.57 كيلومترا إلى 10.06 كيلومترا.

وأضاف الجيش التايواني، أنه تم تسجيل اقتراب 10 طائرات تابعة لـ الجيش الصيني و4 سفن حربية بالقرب من الجزيرة في اليوم الماضي، وحلقت طائرتان حربيتان، وهما المقاتلتان J-16، في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية جنوب غرب قبالة الجزيرة.