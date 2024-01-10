وفاة والدة السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 10:29 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أماليجا كنافس، والدة السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب، قد توفيت عن عمر يناهز 78 عاما، وكانت كنافس عاملة سابقة فى أحد المصانع بدولة سولوفينيا قبل أن تصبح مواطنة أمريكية بمساعدة ابنتها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ميلانيا أعلنت وفاة والدتها على منصة إكس، دون تقديم تفاصيل عن ظروف الوفاة.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد قال فى حفل رأس السنة الجديدة فى مقر إقامته بمارالاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا إن كنافس مريضة للغاية، وأن ميلانيا مع والدتها فى المستشفى فى ميامى.

وكتب ترامب على السوشيال ميديا ينعى كنافس قائلا: إنها ليلة حزينة للغاية لعائلة ترامب بأكملها، فوالدة ميلانيا العظيمة والجميلة، أماليجا، قد انتقدت لتوها إلى مكان جميل فى السماء، كانت امرأة مذهلة، وسنفتقدها للغاية.

وقد أصبحت كنافس وزوجها فيكتور مواطنين أمريكيين فى أغسطس 2018 بموجب عملية تتيح للمواطنين الأمريكيين البالغين مساعدة أقاربهم فى الحصول على الإقامة الدائمة. وكانت ميلانيا راعية لوالديها.

لكن قبل أشهر، انتقد ترامب هذه العملية باعتبارها "هجرة متسلسلة"، ودعا إلى ضرورة إنهائها.

وكان منح الجنسية لوالدى ميلانيا قد أثار انتقادات من منتقدى ترامب، من بينها تغريدها لأحد الخبراء الجمهوريين يدعى نافارو كارديناس قال فيها إنه يعقد أنه عندما يتعلق الأمر بعائلة ميلانيا، فإن هذا يعد إعادة توحيد للعائلة ويجب التصفيق له، لكن مع أى أحد آخر يوصف بأنه هجرة متسلسلة ويجب إنهائه.