نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قمة مصرية فلسطينية أردنية بالعقبة لبحث التطورات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الديوان الملكي الأردني، عن عقد قمة ثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العقبة، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.

وتأتي القمة الثلاثية في إطار الجهود المستمرة لتنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني والعاهل الأردني خلال القمة الوضع الكارثي، الذي يعاني منه سكان القطاع، والتشديد على ضرورة العمل بجدية مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة، والتأكيد على أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها الأهالي، اتساقا وتنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.