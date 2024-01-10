العالم اليوم - مؤشر توبكس الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 34 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:20 صباحاً - قفز المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاما عند الإغلاق بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية الليلة الماضية، كما أدى انخفاض الين إلى زيادة أرباح المصدرين.

وسجل المؤشر نيكي ارتفاعا بنسبة 2.01 بالمئة ليغلق عند 34441.72 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير 1990. وتجاوز المؤشر مستوى 34000 نقطة للمرة الأولى منذ مارس 1990.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2444.48 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، "ارتفع نيكي إلى مستوى 34 ألف نقطة مما دفع المستثمرين إلى شراء المزيد من الأسهم".

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على انخفاض الليلة الماضية، لكن المؤشر ناسداك أنهى التداولات مرتفعا.

وانخفض الين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم فاست ريتيلينغ المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو لبيع الملابس بالتجزئة بنسبة 3.83 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.91 بالمئة. وربح سهم شركة كيوسيرا لصناعة السيراميك حوالي 6.09 بالمئة.

وصعد سهم سوني غروب بنسبة 3.82 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر توبكس. وزاد سهم كينس للأجهزة الإلكترونية بنسبة 4.86 بالمئة.

وانخفض سهم فوجيتسو لصناعة أجهزة الكمبيوتر بنسبة 1.94 بالمئة وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 176 سهما وانخفض 47 واستقر سهمان دون تغيير.