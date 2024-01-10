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أحمد جودة - القاهرة - بعد التأكيدات الأميركية حول إحباط هجوم حوثي كبير في البحر الأحمر، أكدت بريطانيا الأمر عينه.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، أن استمرار هجمات الحوثيين غير مقبول على الإطلاق.

بريطانيا: تصدينا لأكبر هجوم حوثي منذ حرب غزة

وأعلن أن القوات البحرية البريطانية والأميركية تصدت لأكبر هجوم للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن سفينة حربية بريطانية دمرت عدة طائرات مسيرة هجومية باستخدام مدافعها وصواريخها.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أن قواتها تمكنت من إسقاط 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ. ووصفت الهجمات التي تعرضت لها حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر من قبل الحوثيين بأنها معقدة وكبيرة، وتم تصنيفها برقم 27 في سلسلة الهجمات التي استهدفت المنطقة منذ نوفمبر الماضي.

هجمات الحوثيون

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون العديد من الهجمات ضد السفن التجارية التي تتجه إلى إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل.

وزعم الحوثيون أن هذه الخطوات تأتي كدعم للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجًا على الحرب.

تم تسجيل العديد من الهجمات الحوثية في الممر المائي الهام عالميًا منذ نوفمبر الماضي.

الولايات المتحدة تعلن تأسيس تحالف عسكري بحري

وعلى إثر هذه الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات بمسمى "حارس الازدهار"، بهدف مواجهة تلك الهجمات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية الدولية.

تمت هذه الخطوة في ظل توتر إقليمي عام نتيجة للحرب في غزة والتصعيد العسكري في العديد من البلدان الأخرى مثل العراق وسوريا.

وشهدت قواعد أميركية هجمات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، بالإضافة إلى استنفار حزب الله في لبنان في مواجهة القوات الإسرائيلية.