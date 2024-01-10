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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، ب‏مقتل 3 من عناصر الشرطة ومدني في هجوم مسلح شمال غربي باكستان.

وفي وقت سابق، قتل أربعة إرهابيين وجندي في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما ذكر بيان عسكري يوم الأحد.

وقال البيان إن الحادث وقع ليل السبت وامتد حتى صباح الأحد أثناء تنفيذ قوات الأمن عملية أمنية بناء على معلومة استخباراتية في منطقة باجور بالمقاطعة، حيث وقع «تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين».

وأفاد البيان بأن قوات الأمن ضبطت بحوزة الإرهابيين أسلحة وذخائر ومتفجرات بما في ذلك سترة ناسفة.