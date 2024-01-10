رئيس الوزراء العراقي: وجود قوات التحالف مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن وجود قوات التحالف مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة، وفقا لوكالة رويترز.
أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.