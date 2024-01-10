العالم اليوم - السعودية تعلن الفائزين بتراخيص للتنقيب عن المعادن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 01:22 مساءً - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكشفت الوزارة عن فوز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف شركة سمو وكويا سيلفر برخصة كشف موقع أم حديد.

وأضافت الوكالة أن موقع بئر عمق التعديني يقع في مدينة مهد الذهب غربي السعودية ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترا مربعا ويشمل رواسب معدنية من النحاس والزنك.

ويقع موقع جبل الصهابية التعديني في منطقة تثليث بجنوب المملكة ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترا مربعا ويشمل رواسب معدنية من الزنك والرصاص والنحاس.

والتعدين جزء أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الثلاثاء، إن الحكومة عدلت تقديراتها بالزيادة لمواردها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار من توقعات 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار، وكرر ذلك في منتدى مستقبل المعادن اليوم الأربعاء.

وقال الخريف "هذه الأرقام التي عرضتها لكم للتو تستند فقط إلى 30 بالمئة من عمليات استكشاف الدروع العربية، مما يشير إلى المزيد من الاكتشافات".

وأشار الوزير، الأربعاء، إلى أن المملكة أطلقت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.