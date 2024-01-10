نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 115 اتفاقية استثمارية ترفع الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بسلطنة عُمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بسلطنة عُمان بنهاية عام 2023، وبلغ 410 ملايين ريال عماني أي نحو (مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال التوقيع على 115 اتفاقية استثمارية.

وأوضحت البيانات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت بنهاية العام الماضي 225 مليون ريال عُماني، وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 185 مليون ريال عُماني، كما أنّ عدد جنسيات المستثمرين 17 جنسية من مختلف دول العالم.

وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إنّ مدينة خزائن الاقتصادية تسهم في الناتج المحلي عن طريق عدة استراتيجيات أبرزها التنويع الاقتصادي وتوطين الصناعات ذات الأولوية في عدة قطاعات رئيسة كالقطاع اللوجستي والغذائي والصناعي والدوائي وقطاع التكنولوجيا والأعمال وقطاع الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة وزيادة الإنفاق المحلي في السلع والخدمات، كما تسهم الاستثمارات النوعية في المدينة في إيجاد فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرص وظيفية للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الواعدة.

وبيّن أنّ استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتم عن طريق عدة استراتيجيات أهمها توطين الصناعات والمشاريع ذات الأولوية التي تسهل رحلة المستثمر في المدينة أبرزها مشروع القرية العمالية التي تعد أحد حلول الاستدامة في المدينة عن طريق تحقيق التكاملية في توفير خدمات البنية الاجتماعية التي تحقق مفهوم العمل والعيش والترفيه داخل المدينة من خلال توفير خدمات الإعاشة والصحة والتسوق والرياضة، بقيمة استثمارية بلغت 12 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية في القرية العمالية خلال منتصف العام الجاري 2024م حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيها 75 بالمائة بالإضافة إلى مشروع "مدينة الدواء" الذي سيسهم في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للأمن الدوائي وتأسيس مجمع متكامل للصناعات الطبية ومستلزماتها وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية في القطاع الدوائي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنّ مدينة الدواء ستشمل مختبرات ومراكز أبحاث طبية متقدمة ومصانع للأدوية ومستلزماتها ومراكز تخزين وتوزيع واستيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنّ مدينة خزائن الاقتصادية تدعم استراتيجية الأمن الغذائي بفرصها الاستثمارية الجاذبة في القطاع الغذائي، بحيث تهدف استراتيجية الاستثمار بمدينة الغذاء في خزائن إلى تغطية الطلب المتزايد على الغذاء في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.